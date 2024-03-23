‘Aramızda kalsın, kazanıyoruz’ diyenler 31 Mart’ta da hakikate çarpacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'teki Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 46 bin, Çankırı Belediye Meydanı'nda 45 bin vatandaşa yerel seçim mitinglerinde hitap etti.Millet her seçimde sandıkta dersini vermesine rağmen muhalefet ısrarla ve inatla aynı şeyleri yaparak iktidara gelmeyi umut ediyor. Birbirlerine öyle gaz veriyorlar ki Türkiye'yi bilmeyen biri baktığında hakikaten ortada bir şey var sanır. Dün ekranlarda ne diyorlardı? 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz.' Bugün yine 'Aramızda kalsın, kazanıyoruz' diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin bu CHP'den, bu DEM'den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar daha kendi içlerinde bir insicam sağlayamamışlar ki ülkeye ve millete hayırları dokunsun. Kavga, gürültü, didişme, ayak oyunu hiçbir gün eksik olmuyor. Demokrasinin güzel tarafı medya, sosyal medya, uluslararası medya ne derse dersin son sözü sandığın söylemesi, son noktayı milli iradenin koymasıdır. Millet, 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır. Ben halkıma inanıyorum.Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, euro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil. Ortada eser ve hizmet namına zaten bir şey yok. Kendilerini hiçbir iş yapmamakla, hiçbir proje sahibi olmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşürmüş haldeler. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterebilseler, maalesef bunlarda o da yok. Nereye kadar böyle gideceksiniz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizleri sandıklara gömecek. Bir büroda şaibeli paralarla kule yapıyorlar. Açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar.Karabük'e21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Ovacık Entegre İlçe Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Karabük'teki 4 millet bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Kastamonu-Karabük yolu, Karabük-Yenice yolu, Karabük şehir geçişi, Safranbolu-Karabük ayrım yolu, Ovacık-Karabük ayrımı yolunun yapımına devam ediyoruz. Al Değirmen Barajı'nın yapımı devam ediyor. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 11 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız. Çankırı'ya 21 yılda 55 milyar lira yatırım yaptık. Çankırı Merkez Devlet Hastanemiz ve millet bahçelerinin yapımı sürüyor.Son seçimin ardından değişim başlatmışlardı. Darbeci kodlarında zerre dönüşüm olmadı. Yeni CHP Genel Başkanı da darbe sevici çıktı. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan genel başkana rastlayamazsınız. Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlamak istiyorum: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Her kim milletin iradesine kastederse, karşısında bizi bulur. Özgür Efendi'nin Türkiye'ye bir özür borcu var. Kendisi çıkıp istismar ettiği gençlerden özür dilemelidir. Demokrasi adına biz bunun takipçisi olacağız.Çalışanlarımızınve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkânlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz. Türkiye'yi 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüteceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yok.AltılıMasa ne oldu? Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM'le, bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan 'ittifak yapmadık' diyorlar ama pek çok yerde ortaklar. Utanmasalar ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Bedeli hâlâ bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden emareleri ortaya çıkıyor.AKParti, 31 Mart yerel seçimler öncesi milyonları buluşturacak çok önemli iki etkinliğe hazırlanıyor. Başkan Erdoğan bugün Ankara'da yarın da İstanbul'da miting düzenleyecek. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya paylaşımında dev miting için "Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.AltılıMasa ne oldu? Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM'le, bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan 'ittifak yapmadık' diyorlar ama pek çok yerde ortaklar. Utanmasalar ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Bedeli hâlâ bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi hain taktikler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden emareleri ortaya çıkıyor.