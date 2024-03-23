Başkan ‘al şu çantayı ofise götür’ dedi

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa verdiği ifadede, para dolu çantayı CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den, şahsi avukatının ofisinde teslim alıp götürdüğünü söyledi.Çantanın içerisinde para olduğunu bildiğini söyleyen Öksel, "Sorgulamadan bana vermiş olduğu adrese götürdüm ve oradaki kişilere teslim ettim. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et' dedi" ifadelerini kullandı. Öksel, Keskin'in kendisine ne yaptığını sorduğunu da vurgulayarak, "CHP İstanbul il binasının satın alındığını öğrendiğimi söyledim. O da 'Evet evet biliyorum zaten' dedi" diye konuştu.DöneminCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün yaklaşık 3 saat ifade verdi. "Bir Tuğla da Sen Koy" isimli kampanyada toplanan paranın miktarını bilmediğini belirten Kaftancıoğlu, "Makbuz kesilip kesilmediğini bilmiyorum" dedi. Kaftancıoğlu, görüntülerde elinde para olan Tuncay Yılmaz'ı tanımadığını da söyledi.