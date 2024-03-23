Başkan Erdoğan, Edirne’de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi

"SEÇİMLERE ÇOK AZ BİR ZAMAN KALDI"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da Keşan'a olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın vatandaşlara hizmet odaklı çalışmalarına devam ettiğini anlatan Turan, ülkenin kaderini tekrar inşa etmeye, mega projelere imza atmaya, omuz omuza, sadece millet merkezli siyaset yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını, Roman vatandaşların her seçimde olduğu gibi yine devletinin yanında olacağını ifade eden Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimlere çok az bir zaman kaldı, dört yıl bir seçim yok. Roman insanı devletin yanındadır. Milletini sever, bayrağını sever. Roman insanı akıllıdır, hassastır. Yarınını ve ülkesini düşünür. Altını çiziyorum tekrar seçim bitince dört yıl bir daha seçim yok. Biz isteriz ki bu millet nasıl ki ülkesinin başkanını seçti? Nasıl ki vekilini, bakanını seçti? Bir daha dört yıl bu seçim olmayacak. İsteriz ki Keşan'a Mustafa başkanıyla Bakanlığın Bülent Turan'ı, Meclis'in Fatma Hanım'ı omuz omuza, bir zincirin halkaları gibi beraber yürümeye devam etsinler. Bu halka kopmasın."

Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Helvacıoğlu'nun ilçeye çok güzel hizmetler yaptığının altını çizen Turan, altyapı sorununu çözen Helvacıoğlu'nun artık ustalık döneminin başlayacağını vurguladı.