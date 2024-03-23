Cevdet Çayır: Projelerimizi ve hizmeti hayata geçirmek için kolları sıvadık

Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır, saha çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Mahalle mahalle, sokak sokak Bornova'yı dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Çayır, 1 Nisan'da göreve geldikten sonra hayata geçireceği projeleri anlatıyor.

Çayır'ın öne çıkan projeleri arasında ilk etapta 5 bin, toplamda ise 40 bin kişinin ikamet edeceği 'Sosyal Konut' projesi yer alıyor. Bu projede, belediye personeli, yeni evlenen gençler ve emekliler için modern konutlara erişim sağlanacak. Bu adım, Bornova halkına rahat bir nefes aldıracak ve yaşam standartlarını yükseltecek.

Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını daha da güçlendirecek olan bir diğer önemli adım ise belediye sosyal tesislerine ait kafeteryalarda yüzde 50 indirim uygulamasının hayata geçirilmesi olacak. Böylece Bornova halkı, sosyal tesislerden daha fazla faydalanma imkanına sahip olacak. Gençlerin yanında olan Çayır yönetimi, Bornova'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek sağlayacak. İzmir'in en büyük ilçe kütüphanesi, spor merkezleri ve bilim destekleriyle birlikte, üniversiteli gençlerin aylık İzmirim Kart yükleme ücretlerine destek sağlanacak.