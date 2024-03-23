CHP’li adaydan, projesiz proje tanıtım toplantısı

Bilecik'te, rüşvet operasyonu sonrası dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, 2 yıllık süreçte çok sayıda skandala imza attı. Şehri susuz bırakan, barınaktaki can dostların katledilmesine seyirci kalan, kenti kanalizasyon kokularına terk eden Subaşı, belediyenin yemekli organizasyonlarını ise eşinin şirketine vermekle gündeme geldi.CHP Genel Merkezi ise, ardında birçok skandal bırakan Melek Mızrak Subaşı'nı yeniden aday gösterdi. Toplantının ilk 1 saatini Bilecik'teki çocukluk ve gençlik anıları ile öğrenciliğini anlatarak geçiren Subaşı, ardından katılımcılara, Başkan Vekilliği yaptığı dönemde hayata geçirdiğini iddia ettiği projeleri izlettirdi. Kente kazandırdıkları aşevi, kitap kafe ve çocuk parklarından bahseden Subaşı, yeni proje olarak ise sadece bağımsız su kaynakları bulacaklarını söyledi. Subaşı daha sonra tüm bu hayata geçirdikleri projeleri arttırarak sürdüreceklerini söyleyerek sözde proje tanıtım toplantısını bitirdi.