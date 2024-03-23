İstanbul’u lokomotif şehir yapacağız

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Maltepe'de miting düzenledi, ardından da Tuzla Kuzey Star Tersanesi'nde işçilerle bir araya geldi. AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile birlikte ilçe merkezindeki AK Nokta önünde halka hitap eden Kurum, İstanbul'un geride kalan 5 yılda mutsuz ve huzursuz olduğunu, şehrin liyakatsizliğe ve beceriksizliğe mahkum edildiğini söyledi. CHP'li İBB ve Maltepe Belediyesi'nin halkın temel problemlerini çözmediğini ve taleplerini karşılamadığını belirten Kurum, şöyle konuştu:Kentsel dönüşümde ne İstanbul'a ne Maltepe'ye dair tek bir çivi çakmadılar. Deprem konusu belediyede görüşülürken kapı arkasında Zoom toplantısında CHP'yi dizayn etmek için çalıştılar. 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' dediler, 5 binini bile yapmadılar. 5 yıldır yapmadıkları gibi şimdi de utanmadan, sıkılmadan milletimizin karşısına çıkıp, '125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız' diyorlar. 'Deprem dönüşümüne gerek yok' diyen sizsiniz. Depreme dayanıksız binaları yenilememize karşı çıkan, bunun için de projelerimizi iptal ettirmek için mahkeme mahkeme dolaşan sizsiniz.İstanbullular trafik çilesinden illallah etmiş durumda. Toplu ulaşım artık yerini toplu eziyete bıraktı. Bugün metro ve metrobüs duraklarının hali ortada. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar. Halbuki bu CHP'li Belediye başkanının son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bile yok. Bunların 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul'dur.Kentsel dönüşüm projelerini ilçenin dört bir yanına yayacağız. Yarımburgaz Mahalle'mizde kentsel dönüşüm ve kıyı rekreasyon projemizi hayata geçireceğiz. Maltepeli kardeşlerimizin temiz bir nefes alması için 8 milyon metrekare büyüklüğe ulaşacak İstanbul Botanik Parkı'nı Maltepe'de kuracağız. Üsküdar-Kadıköy- Maltepe-Kartal tramvay hattını sizlerin hizmetine sunacağız. Maltepe-Samandıra raylı sistem hattını 2.5 yıl içerisinde tamamlayarak sizlere armağan edeceğiz.Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte Kuzey Star Tersanesi'ndeki işçileri ziyaret eden Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada da İstanbul'un kendilerine emanet olduğunu ve bu emanete gözleri gibi bakacaklarını dile getirdi. İstanbul'un deprem riski, trafik sorunu ve diğer problemlerini anlatan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:Oturduğumuz koltuğu, hizmet ettiğimiz şehri emanet bildik. Bu anlayışla 81 ilde hizmet ettik. Milletin kaynaklarını millete harcayarak Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu lokomotif şehir yapmak için çalışacağım. 31 Mart'ta bir tarafta 'Bu şehirde deprem riski ortadan kalksın ve vatandaşımız huzurla uyusun' diyenler varken diğer tarafta 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenleri oylayacaksınız. Bunlar, İstanbul'un kaynağı ile iki günlük konsere 550 milyon lira harcamış. Milletin parasıyla 'İsrafı bitirdik' deyip 500 milyon lira tabelalara reklam verilmiş. Milletin parasıyla CHP, dizayn edilmeye çalışılmış. Milletin parasıyla, balya balya parayla bir il binasını alamadıklarını görüyoruz.CHP'li İBB yönetimi sürekli bahaneler üretip algı çalışması yapıyor. Algıyla bu şehirdeki deprem korkusunu gideremezsiniz. Bahaneyle, 'Engellendik' sözleriyle bu şehrin sorunlarına çözüm bulamazsınız. Nitekim geçtiğimiz 5 yılda çözüm bulamadıklarını gördük. Murat Kurum, akşam da Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MARMAS) iftarında galericilerle buluştu.