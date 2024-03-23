ÖNDER İmam Hatipliler Derneği geleneksel iftarına, Numan Kurtulmuş ve Bilal Erdoğan katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen 66'ıncı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarına iştirak etti. İftar programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

"3. DÜNYA SAVAŞININ FİTİLİNİ ATEŞLİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş " Türkiye'nin imam hatip davasının ne kadar başarılı olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin Cumhuriyetin Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan bir imam hatip mezunudur. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde hemen her yerde hizmet için gayret sarf eden yüzlerce, binlerce imam hatip mezunu buluyoruz. Maalesef İsrail Gazze'de sürdürmüş olduğu artık soykırım boyutlarına çok aşmış olan bu katliam bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Dünyada artık İsrail'in yapmış olduğu bu zulümle seyirci kalmayan milyonlarca insan var. Dünyanın birçok yerinde adalet, hakkaniyet adına sokağa çıkıyorlar. Ayağa kalkıyorlar ve bu zulmün durdurulmasına talep ediyorlar. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye devleti olarak ilk andan itibariyle milletimizin hemen hemen tamamını ortak duygusunun tercümanı olarak Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, İsrail zulmün durdurulması ve oradaki mazlum kardeşlerimize yardım elinin ulaştırılması için bütün uluslararası platformları sonuna kadar zorladık. Rusya Ukrayna savaşını bitmesini istemeyen güçler sadece iki ülke arasında savaş olarak değil. Rusya ile topyekün batı arasında savaşa döndürmek arzusundadır ve korkarak ifade ediyorum. 2015 yılında Başbakan Yardımcısı iken ifade ettim. 3. Dünya Savaşını fitiline ateşliyorlar" ifadelerini kullandı.

"1994'TE CUMHURBAŞKANIMIZIN İBB BAŞKANI OLDUĞU GÜNKÜ GİBİ YENİDEN BELEDİYECİLİĞİ SÜRDÜRECEĞİZ İNŞALLAH"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan "Bugün seçimin 1 hafta öncesindeyiz. Akıllarda seçimle ilgili hatıralar canlanıyor. Şu anda belediye başkanlığı yapan kişi bizim Sivil Toplum Kuruluşu (STK) saldırarak bir seçim kampanyası yaptı. 5 sene önce bunu unutmamamız mümkün değil. Devamlı bizim sivil toplum kuruluşlarımızın meşruiyetini iş yapış şeklini, kaynaklarını gündeme getirerek kendine göre bir kampanya icra etti. Halbuki belediye desteğiyle bir faaliyet yaptığımızdan değil ve nitekim 5 yıl şunu gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim STK'larımızla sorunlu bir zihniyet tarafından yönetildiği dönemde de, bizim sivil toplum kuruluşlarımız büyümeye, güçlenmeye daha çok eğitime hizmet etmeye devam etti. Şimdi inşallah bu zihniyetin İstanbul'u kucakladığı iddiası ile gelip, hakikaten sadece sınırlı bir kesimin belediyeciliğine savunan bu belediyeciliğin inşallah son haftasını yaşıyoruz diye dua ediyorum. 1994'te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu günkü ruhla yeniden belediyeciliği sürdüreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: "İSTANBULUMUZUN YENİDEN HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE BULUŞMASINDA EN BÜYÜK ROLÜ YİNE BAĞCILAR OLACAKTIR"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir " İmam hatiplerimizin ve imam hatip mezunlarımızın ülkemiz için ne ifade ettiğini nasıl bir sürecin yönetimini üstlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda dünya beşten büyüktür bir iradenin de bir imam hatipli olduğunu dünyaya bu sesi gür şekilde duyurduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Önderimizin öncülüğünde bu kutlu yürüyüş daima devam edecektir. Ülkemiz adına bu yürüyüş Allah'ın izniyle hiç durmayacaktır. 31 Mart 2024 seçimlerinde de İstanbulumuzun yeniden hizmet belediyeciliğine buluşmasında en büyük rolü yine Bağcılar alacaktır" dedi.