‘Rehine kurtarma’ alanında bir numara

Türkiye Yüzyılı'nın akıncıları olarak tabir edilen Özel Harekât Başkanlığı, kuruluşunun 41. yılında PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevleri başarıyla tamamlıyor. Uçak ve trende rehine kurtarma alanında dünya ülkelerini geride bırakarak ilk sırada yer alan özel harekât polislerinin, uçak ve hızlı trende gerçekleştirilen nefes kesen rehine kurtarma tatbikatını SABAH görüntüledi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarda timler, görevlerini başarıyla tamamlayarak her daim hazır olduklarını gösterdi.Uçak ve trende rehine kurtarma alanında dünyada ilk sırada yer alan özel harekât polisleri, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda teröristlerce kaçırılan ve rehinelerin de bulunduğu varsayılan uçağa operasyon düzenledi. Operasyon öncesi planlama yaparak gerekli silah ve teçhizatları alan tim, havalimanına doğru yola çıktı. Termal kameralarla ve keskin nişancıların yardımıyla teröristlerin uçak içindeki yerleri belirlendi. Ardından uçağın ön ve arka kapılarının yanı sıra kanatlardaki acil çıkış kapıları da timler tarafından tutuldu. Verilen işaretin ardından merdivenlerle tırmanarak kapıları açan tim, uçaktaki teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirirken rehin alınan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Tim daha sonra uçakta herhangi bir patlayıcı olup olmadığı yönünde arama yaptı.