Şehit polise son görev

22 Mart Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan iki Yunus Polisi virajı alamadı ve kaza yaptı.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazada yaralanan polis memuru Faruk Furkan Keleş'in tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Görevi başında şehit olan Furkan Bor için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürleri katıldı. 1997 doğumlu 2023 mezunu şehit polisin cenazesi törenin ardından memleketi Bingöl'e yola çıkarıldı.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimizin ve Devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz; sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz. Şehidimizin değerli ailesi; bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.