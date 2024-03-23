‘Yağmur gibi adam alıyor kasayı bitirmek istiyor’

HP Genel Merkezi, İzmir'de 23 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermedi. Aday gösterilmeyen belediye başkanları ise seçime sayılı gün kala, zaten haddinden fazla olan personel sayılarına yenilerini eklemeye başladı. Mevcut belediye başkanlarının sürekli işe alım yapması partinin başkan adaylarını kızdırdı. Son olay Bornova'da patlak verdi. İddiaya göre CHP'nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile CHP'nin şimdiki büyükşehir adayı Cemil Tugay'ın da bulunduğu bir etkinlikte, partilisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u hedef aldı. Eşki, "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım, kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur diyorsunuz. Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Kasadaki parayı bitirmek için 70 milyona fidan alınıyor. Benim park bahçelerde, temizlik işlerinde fen işlerinde çalışacak personele ihtiyacım var. 200 bin lira değerinde çantası olan kızı getirmişler masa başında otursun diye koymuşlar" ifadelerini kullandı. Eşki'nin açıklamaları ilçe gündemine bomba gibi düştü.