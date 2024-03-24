Altınok’tan Yavaş’a kara propaganda tepkisi: İşin ahlaki boyutu kalmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçime günler kala Altınok'un mal varlığı ile ilgili kara propaganda çalışmalarını sürdürüyor. En son Yavaş, Altınok'a ilginç bir teklif sunarak, "Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder.' Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

YALAN, ÇAMUR VE İFTİRALAR ATILIYOR

Altınok, bu açıklamalara ilişkin Yavaş'a cevap verdi. Altınok, Kırşehir Kaman Meşeköy Derneği tarafından düzenlenen açık hava toplantısında şu ifadeleri kullandı

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."