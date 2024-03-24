Aybüke öğretmenin adı bu merkezde yaşatılacak

İzmit Belediyesi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında yer alan merkezde ebeveynlerin çocuklarını günde 2 saat güvenle bırakabilecekleri oyun odası yer alıyor. Aileler çocuklarını alanında uzman personel eşliğinde oyun odasına güvenle emanet edebilecek.Merkezde, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışabilecekleri etüt odası bulunuyor. Ücretsiz internet hizmetinin sağlanacağı etüt odası 15 kişi kapasiteli. Evde interneti olmayan veya sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler ücretsiz şekilde bu alanı kullanabilecek.