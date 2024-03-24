“Bir Türkü’nün Hikayesi” programı iddialı başladı... Zahidem’in hikayesi işte böyle...

A Haber'de hem göze hem kulağa hitap eden yeni program başladı. Bir Türkü'nün Hikayesi" programı, haber kanalları arasında ilk kez sözlü edebiyatın en güzel örneklerinden türküleri, hikâyeleri ile birlikte ekrana getiriyor. Her hafta Pazar günleri yayınlanan programda, türkülerin hikayesi ve nasıl yazıldığı anlatılıyor. Anadolu'nun zengin mirasının önemli bir parçası olan türkülerin hikayesi ünlü spiker Merve Özkan'ın sunumuyla Bir Türkü'nün Hikayesi programıyla ekrana geliyor.

A Haber ekranlarında yayınlanacak olan programın yapımcılığını Burhan Aytekin üstleniyor.

Programda bu hafta Neşet Ertaş'a ait "Zahidem" türküsünün hikayesi anlatılıyor.

ZAHİDEM'İN HİKAYESİ

Neşet Ertaş'a ait "Zahidem" türküsünün hikayesi şöyledir, "Zahidem türküsünün sözlerini yazan Arap Mustafa Kırşehir ilçesine bağlı Orta Hacı Ahmetli Köyü'nde 1901 yılında doğmuştur. Babası düğünlerde ve eğlencelerde oynanan 'Koca oyunu' adlı oyununda Arap kılığında rol yaparak geçimini sağladığı için Arap lakabıyla tanınır.

Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Arap Mustafa ile bir süre akrabaları ilgilenir. Mustafa 10 yaşına geldiğinde yukarı Hacı Ahmetli Köyü'nde Mehmet Ağa'nın yanında çalışmaya başlar. Zamanla çalışkan, yakışıklı delikanlı olan Arap Mustafa, Mehmet Ağa'nın kızı Zahide'ye gönlünü kaptırır. Ancak fakir ve kimsesizdir Mustafa. Sevdasını bir türlü açıklayamaz. 20 yaşına geldiğinde askerlik çağındadır artık. Zahide'yi gider babasından ister ancak Mehmet Ağa bu evliliğe razı gelmez. Bağrına taş basıp askere gider Arap Mustafa. Aklı Zahide'de kalmıştır. Köydeki tanıdıklarına mektuplar göndererek Zahide'den haber almaya çalışır. Onun askerden olduğu dönemlerde Zahide başka birisiyle evlendirilir.

Mustafa'dan bu durum uzun süre saklanır. Köyden gelen bir mektupta Zahide'nin bir hafta sonra düğününün olduğunu öğrenir. Sevdasını şiirlere döker, ağıtlar yakar Arap Mustafa.

Zahidem kurbanım oy n'olacak halım

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Zahidem bu hafta oluyor gelin

İşte bu şiir yıllar sonra bir düğünde saz çalan rahmetli Neşet Ertaş'ın eline tutuşturulur. Zahide ve Mustafa'nın aşkı Neşet Ertaş'ın sesiyle önce Orta Anadolu'ya sonra tüm yurt çapına yayılır.

ARAP MUSTAFA GİBİ NEŞET ERTAŞ'TA SEVDİĞİNE KAVUŞAMADI

Neşet Ertaş'ta Arap Mustafa gibi sevipte kavuşamayanlardandır. Çalgıcı diye sevdiği kızı vermezler. O da Kırşehir'i terk eder.

Zahide 1965 yılında, Arap Mustafa ise 1966 yılında vefat eder. İkisi de yukarı Hacı Ahmetli Köyü'nde yanyana defnedilmiştir.

ZAHİDEM'İN SÖZLERİ

Zahidem kurbanım oy n'olacak halım

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli gönül hezeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Dolaştım alemi gurbet gezeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde esirim esir

Zahide kurbanım hep bende kusur

Zahide kurbanım hep bende kusur

Eğer anan seni seni bana verirse

Nemize yetmiyo' el kadar hasır

Nemize yetmiyo' el kadar