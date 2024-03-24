İmamoğlu 1.5 milyar TL değerindeki 3 villasını "mal beyanında" gizledi!

NE KADAR ÖDENDİĞİ MEÇHUL!

Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat'a devri için Ali Nuhoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.

2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi.

VİLLALAR KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.

İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.