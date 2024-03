İstanbul hizmete aç, bir 5 yıl daha bekleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu. Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktörün neredeyse olmadığını söyleyerek, "Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz" dedi. Yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şöyle devam etti:Buraya Ankara'dan geldim. Hamdolsun Murat (Kurum) kardeşimin görevi zamanında yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. Yarın da (bugün) inşallah inanıyorum ki 1.5 milyonu yakalayacak mitingi İstanbulumuzda yapacağız.İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi CHP'den almıştı. O zamanlar çöp, çamur, çukurdu. Haliç ise kokudan geçilmiyordu. Buradan çıkardığımız pislikleri Alibeyköy'deki taş ocağına aktardık. Yaklaşık 600 bin metrekarelik taş ocağını güllük gülistanlık hale getirdik. Şimdi orada parkların olduğu bir yer var. Temizlenmiş suyu tekrar Haliç'e aktardık. Şu an kokmuyorsa bizim sayemizdedir. Şu anki mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti. Bunlar bu işten anlamaz. Soruyorum kaç metro yaptın. Hiçbir şey yok. Sancaktepe'de metronun açılan kuyusunu dolduruyor. Bunlarda aşk yok heyecan yok coşku yok. Bizde ise ülkeyi kalkındırmak var. Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istiyoruz. İstanbul'u 'Murad'ına kavuşturarak belediyecilik hizmetinde İstanbul'u zirveye taşıyacağız.: Bizim için oldukça zor geçen 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz. Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde seçim ekonomisi uygulamadık. Biz sadece günü kurtarmanın değil Türkiye ekonomisi için en doğru ve hayırlı olanı yapmanın peşindeyiz.