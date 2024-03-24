Mansur Yavaş’ın halkla ilişkilercisi trol ağıyla PKK’lılara para dağıtmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak şirketi Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hiz. Proj. Taah. San ve Tic. A.Ş. (BUGSAŞ) borçlarının 2019'dan bugüne kadar 14 kat arttığı tespit edildi. BUGSAŞ'ın 2019'da 106 milyon 557 bin lira olan toplam borcu, 1.8 milyar lirayı aştı. ABB tarafından yayınlanan faaliyet raporunda da, Sayıştay Denetim Raporu'nda da zarar gözler önüne serildi.2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda; sermayesinin tamamı karşılıksız bırakılarak şirket iflasın eşiğine getirildiği, Yönetim Kurulu'nun bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı, TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı tespit edildi. 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda BUGSAŞ ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: 2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür."Sayıştay'ın BUGSAŞ'ın durumuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığına işaret ettiği BUGSAŞ Yönetim Kurulu'nda yer alan Volkan Memduh Gültekin dikkat çekiyor. Aynı zamanda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü olan Gültekin'in, CHP'nin sosyal medya trollerine talimatlar verdiği, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol ekibi ile olan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Gültekin, Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarına yönelik karalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca PKK sempatizanı Übeyit Bartin'in yönetimindeki sosyal medya hesaplarına talimatlar vererek karalama çalışmalarını yönettiği anlaşıldı. Yasadışı bahis soruşturmasından yakalanan Bartin'in hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan da dosya bulunduğu öğrenildi.Bartin'in sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan adaylarına çalıştığı, buna karşılık 2023 yılında CHP'li belediyelerden yaklaşık 1.5 milyon lira aldığı ortaya çıkmıştı.