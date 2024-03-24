Milyonlar bugün büyük İstanbul Mitingi’nde buluşuyor

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan mitingde milyonlarca İstanbulluyla hasret giderecek. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne, "31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak" mesajıyla davet etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz" mesajını paylaştı.