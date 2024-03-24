Nişantaşı ve Etiler’de oturan AK Partili vatandaşlar CHP’lilerin baskısına isyan etti: Sitede isimleri tespit ettiriyorlar

AK Parti, Büyük İstanbul Mitingini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Her yaştan insanın akın ettiği Atatürk Havalimanı Miting alanında vatandaşların düşüncelerini dinledik. Etiler ve Nişantaşı'nda oturan iki kadın vatandaş AK Partililere yönelik baskıyı anlattı. Etiler'deki kadın vatandaş, "Siteden AK Parti'ye 14 oy çıktı diye güvenliğe, 'Tespit edin' dediler." diye konuşurken, Nişantaşı'nda ikamet eden vatandaş ise, "Binada AK Parti'ye oy atan bir apartman görevlisi falan tespit edildiğinde işten atmaya çalışıyorlar. Korkunç baskı var." dedi. Nişantaşı'nda oturan kadın vatandaşın CHP seçmenini taklit ettiği anlar ise güldürdü.