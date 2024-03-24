Şehit polise son görev

İstanbul Şişli'de önceki gün seyir halinde bulunan 2 yunus polisi virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada, İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor şehit oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı polis Faruk Furkan Keleş'in tedavisiyse sürüyor. Görevi başında şehit olan Furkan Bor (27) için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.Törene şehidin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve emniyet müdürleri katıldı. Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Bir meslektaşımızı, kardeşimizi kaybetmenin n derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Şehit polis Bor'un cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e götürüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.