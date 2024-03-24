Tespit edilen kaçak yapı CHP’li adaya ait çıktı

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın, Bademli'deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığı ve 'kaçak yapı' zaptının tutulduğu ortaya çıktı.Yapı denetim firmasının şikâyeti üzerine, Mudanya Belediyesi'nin yaptığı incelemede, izinsiz 'kaçak yapı' tespiti yapılan mülkün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın olduğu belirlendi. İyi Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, encümen tarafından da, Deniz Dalgıç'a ait olduğu tespit edilen bu yapıya ceza kesildiği bilgisini paylaştı. Hasanoğlu, "İzinsiz inşaat yapmak gibi temel bir kuralı bile çiğnemiş bir kişinin, Mudanya'nın Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi ve kaçak inşaat yaptığı ilçeyi yönetmeye talip olması kabul edilemez" dedi. Hasanoğlu, kaçak yapı tespitinin ve cezanın kesilmesinin, CHP'nin Mudanya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinin devam ettiği kasım aylarında yaşanmış olmasının da çok manidar olduğunu ifade etti.İlçe belediye başkanlığını CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın iki dönem üst üste yaptığı Mudanya'da, yerel seçimler için CHP, Deniz Dalgıç'ı aday olarak göstermişti.