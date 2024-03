Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan Başkan Erdoğan’a destek: Türk milletini asla engelleyemeyecekler

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da öz kaynaklarından temin ettikleri binlerce adet yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, "Onların sofrasında katık, gönüllerinde yaren olmaya çalıştık. Çocuklarımızı giydirdik, onların okul yolundaki ihtiyaçlarını karşıladık. Önümüzde yine bir seçim var ve yine 22 yıldır her seçim önü olduğu gibi hem içeride hem dışarıda şer ve nifak odakları boş durmayarak son derece başarılı şekilde yürütülen ekonomi politikamıza her koldan saldırmaya, bir çok Avrupa ülkesini bile kıskandıracak gelişmeleri ve çalışmaları engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar.