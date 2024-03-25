5 yaşındaki kız çocuğa çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Minik kız bugün hayatını kaybetti

Kız çocuğu hastaneye kaldırılırken sürücü Gökhan D., olay yerinden kaçmıştı. Sonradan yakalanarak gözaltına alınan sürücü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Gökhan D.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bir spor kulübünde aşçılık yaptığını belirten Gökhan D., kazaya karışan aracı kiraladığını, tahminime göre 60-70 km hız ile seyir halinde olduğunu söyledi.

KAZA SONRASI KİRALIK ARACI TESLİM ETMEYE GİTMİŞ

Gökhan D., "Birden bire yola fırlayan bir çocuk olduğunu gördüm. Kazayı engellemeye çalıştım. Fakat aracımın sağ tarafından kız çocuğuna çarpmak zorunda kaldım. Şahısların koştuğunu görünce panikleyerek kaza yerini terk ettim" dedi. Neler yapabileceğini düşünen sürücü, olay yerine dönmektense aracı kiraladığı şirkete teslim ettiğini söyledi.

KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen sürücü imza ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Minik kız çocuğu ise 6 gündür hastanede yaşam savaşı veriyordu. Asel Mira Ş.'den kötü haber geldi. Kız çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.