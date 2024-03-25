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Giriş Tarihi: 25.3.2024 09:34

Barış Boyun suç örgütü çökertildi Suikast hazırlığında oldukları belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; suikast hazırlığında olduğu tespit edilen elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen “Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Barış Boyun suç örgütü çökertildi Suikast hazırlığında oldukları belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; liderliğini Barış Boyun'un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Mahzen-19" operasyonuyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet kar maskesi ve2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Barış Boyun suç örgütü çökertildi Suikast hazırlığında oldukları belirlendi
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