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Giriş Tarihi: 25.3.2024 13:04 Son Güncelleme: 25.3.2024 13:15

Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

AA
Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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Başkan Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
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