Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele net mesaj: İnlerini başlarına geçirdik

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ÇORUM'UN BAŞARI HİKAYESİNİ BİRLİKTE YAZDIK"

"Çorum'da alanda şu an 40 bin kişi var. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Sizlerin duasını ve sevdasını hep yanımızda gördük.

Biz Çorum'dan razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Size daha fazla hizmet ederek teşekkür borcumuzu yerine getireceğiz. Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük.