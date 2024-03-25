Çelebi: Afyon’a geliyorsun, Atatürk’ün askeri! Ankara’ya gidiyorsun Demirtaş’ın fedaisi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş kurucu üyelerle bir araya geldi. AK Parti Afyonkarahisar kurucu il yönetim kurulu üyelerinin geniş katılım sağladığı toplantıya AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve İl Koordinatörü Vahit Atalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan'da katıldı.

"ONLAR BAYILIP AYILIP TİYATRO ÇEVİRDİ"

Toplantıda konuşan İl Başkanı Menteş, "Öncelikle kıymetli katılımlarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ederim. AK Parti'mizin kurucu üyeleri olarak bizler üzerimize düşen sorumluluklarımızı ve hedeflerimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Bizler AK Parti il teşkilatı olarak partimizin şehrimizde kurulmuş olması dolayısıyla önemli bir sorumluluk üstlendik. Çünkü AK Dava'mız tüm Türkiye'ye Afyonkarahisar'ımızdan yayıldı ve sizlerin gayretli çalışmalarıyla da güçlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Yapılan yatırımları ve çalışmaları ise geleceğimizin teminatı gençlerimize en güzel şekilde aktaracak olanlar yine bizleriz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ardında dim dik durduğumuz sürece yeniden bir zafer bizim olacak Allah'ın izniyle. Bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi partimizin gücüne güç katıyor" dedi.

TEZKEREYE HAYIR DEMEK TERÖR DEVLETİNE EVET DEMEKTİR

Toplantıya misafir olarak katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise, "Afyonkarahisar'ın birlik ve beraberlik ruhunu görmek beni çok mutlu etti. Cumhuriyetin kazanıldığı bu topraklarda bir kez daha kıymetli Afyonkarahisarlıların partimize teveccüh göstereceğinden emin oldum. Zira burada bu kadim şehirde milliyetçilik yapıp Ankara'da başka konuşanları en iyi bilenlerden biriyim. CHP'nin adayı Burcu Köksal tarihler 18 Mart 2020 iken HDP'nin sözcüsü Ebru Günay, Atatürk'e katliamcı, Osmanlı Devleti'ne soykırımcı dedi senin sesin çıkmadı. Senin yetkili parti meclis üyen 'Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır' dedi. Senin yine sesin çıkmadı. Tezkereye hayır demek terör devletine evet demektir" dedi.

SİZ KIRMIZI HALIYI, BİZ SARI TORBAYI GÖSTERİYORUZ

"Bütün tezkerelere hayır oyu verdin Afyonkarahisar'ın hatırına bari birine vermeseydin" diyen Milletvekili Çelebi, "Hani sen milliyetçiydin, hani sen Atatürkçü idin. Neden karşı çıkmadın. Bütün bunlara milletvekili olabilmek için itiraz etmedin. Millet olarak, çıkarına göre milliyetçi olanlardan uzak durmak lazım. Sahte milletçi pozlara kanmamak lazım. Yine tarihler 23 Şubat 2020 Mithat Sancar 'Öcalan şıhımız' dedi. Burcu Köksal yine buna karşılık vermedi. Çok da uzağa gitmeye gerek yok yakın tarihte terör destekçisi diyorsun belediyeye almam diyorsun peki senin genel merkezinde kırmızı halıyla karşılanırlarken ne dedin. Hiçbir şey! Çünkü o zaman daha belediye başkan adaylığın açıklanmamıştı. Onlar terör destekçilerini kırmızı halıyla karşılar biz teröristleri sarı torbalarla göndeririz. Aramızdaki fark bu" dedi.