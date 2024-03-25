Horozköy Mehmet Çerçi’yi bağrına bastı

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarına Horozköy semti ile devam etti. Horozköy Meydanı'nda halk buluşması yapan Çerçi'ye vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Meydana eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte konvoy eşliğinde gelen Mehmet Çerçi'ye AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında konuşan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakına destek istedi.

BAYBATUR 'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK İSTEDİ

Durmaz ve Kovancıoğlu'nun ardından vatandaşlara seslenen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Mehmet Çerçi'nin belediye başkanlığı süresince kente güzel eserler kazandırdığını söyledi. Baybatur konuşmasında, "Horozköy, Yunusemre ve büyükşehir belediyemiz ile çok güzel bir semt haline geldi. Bunu yapan Mehmet Çerçi'dir. Belediyecilik açısından Manisa'mıza büyük hizmetler yaptık. Çok şükür ki belediye başkanlarımız verdikleri sözlerin büyük bir kısmını tuttular. Bu hizmetlerin devam etmesi için sizlerden bir kez daha destek istiyoruz" diye konuştu.

'SİZLERE HİZMET ETMEK ONURDUR'

"Yunusemre seninle gurur duyuyor" sloganları arasında söz alan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Horozköy sakinlerine kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Çerçi yaptığı konuşmada, "10 yılda kentimizin her köşesine güzel proje ve hizmetler götürdük. Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, 50. Yıl ve Atatürk Mahallesi de bu hizmetleri gördü. 5 yıl için de büyük hizmetlerle geliyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız 'Horozköy, Horozköy olalı böyle hizmet görmedik' diyor. Horozköy çamlık, kültür ve taziye evleri, hanım lokali ve meslek edindirmek kursları, çocuk oyun parkları, yol ve aydınlatma çalışmaları bunları biz yaptık. İmar sorununu biz çözdük. Sporcu ve spor kulüplerimizi destekledik.

Çocuk, genç ve kadınlarımız için projeler ürettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Mehmet Çerçi ve ekibi yaptı. Biliyoruz belirli sıkıntılar var elbette. Onları da biz çözeceğiz. Yaparsak biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Sizlere hizmet etmek onurdur. Aşk ile koşan yorulmaz. Eserlerimiz ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı. Çerçi, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.