İsrail, Gazze’de, 4 atom bombası gücünde bomba kullandı 14 bin çocuk öldü

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 7 Ekim günü başlattığı insanlık dışı saldırılarında bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun büyük bir yıkıma yol açtığı ve bölge halkının yerinden edilmesine neden olan Gazze'ye yönelik bugüne kadar 4 atom bombasına eş değer bomba kullandığı ortaya çıktı.



70 bin ton bomba kullanan İsrail, Gazze'de hastane, okul, kamu binaları ile evler ve kentin alt yapısına büyük bir zarar verdi. İsrail'in soy kırım operasyonunda kullandığı bombalarda en ağır kaybı yine çocuklar yaşadı. Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına giren öldürülen çocuk sayısı 14 bine yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl önce Davos'ta İsrail Başbakanı Peres'in yüzüne karşı "Siz çocukları öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" çıkışını akıllara getirdi.



Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.