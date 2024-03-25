İstanbul’u CHP zulmünden kurtaracağız

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 650 bin vatandaşın katıldığı 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde konuştu:Maşallah, meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. İstanbul'u bunların eline bırakmamak bu şehirde yaşayanlara vicdan borcumuzdur. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda kentin hali çöp, çamur çukurdu. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra yine çöp, çukur, çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu. Utanmadan 'Metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da eser ve hizmet siyasetini sürdürdü.İstanbul 94 öncesi dönemine dönme emareleri gösteriyor. Emekleri olmayan işleri sahiplenme cinlikleri dışında geriye koca kayıp bir 5 yıl kalıyor. İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Zamanının yarısını tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçirirsen İstanbul'a zamanın kalmaz. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.Bu şehir 30 yıl geriye gitti.Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler.Bir tarafta 'ben' diyenler var, diğer tarafta 'Sadece İstanbul' diyenler var. Bir tarafta depremi umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.Yeniden Refah Partisi'nden kuruluş inanç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istia eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı, Pamukçu'ya parti rozetini Erdoğan taktı.21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak Büyük İstanbul Tüneli projemiz İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak Amacımız 1100 km'lik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir.Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze- Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Haliç Yat Limanı ve kompleksimizin ilk etabını önümüzdeki aylarda hizmete alıyoruz.: Şişli'den geliyorum. Allah'ın izniyle İstanbul'da tarih yazacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeniden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bozulan, duran her şey yeniden işleyecek.Kurum'dan umutluyuz. AK Parti belediyeciliği yeniden İstanbul'umuza hakim olacak.Ameliyatlıyım. Sevdamız hasta yatağımızdan kalkıp bu meydanlara gelecek kadar acımızdan büyük.Reis çağırdı biz de geldik. İstanbul muradına erecek. Reisin Saraçhane'den indirilmiş resmini 31 Mart akşamı yeniden yerine asacağız.İstanbullular 5 yıl yiyip göbek büyütenleri değil kenti ayağa kaldıranlardan yana tavır alacak.Saatleri kurduk, geliyor Murat Kurum.' İstanbul 5 yıl kaybetti. Projelerle şehrimiz taçlanacak.90 yaşındayım, buraya geldim. Mevcut İBB Başkanı İstanbul'umuza ihanet etti.Adayımız da kararımız da net. 5 yılımıza daha yazık olmaması için Murat Kurum diyoruz.Sen (Ekrem İmamoğlu),İstanbul'u kara kışa teslimedip büyükelçilerle yemekyerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde80 bin yuvayı vatandaşlarımızateslim ediyorduk!Sen, İBB bütçesi ile seçimkampanyası yaparken; bizElazığ'ın, Malatya'nın sokaklarındaafetzedelerimizinelinden tutuyorduk. Sen,kendi genel başkanınıdevirmek için gizligizli toplantılaryaparken; bizİstanbul'da 365milyar liralıkyatırım yapıyorduk!Sen, cumhurbaşkanıyardımcısıadayı olupİstanbul'u kaderineterk ederken; biz deprembölgesinde 180 bin konutumuzuntemellerini atıyorduk!İşte bugün tarihin, milletinve Cumhurbaşkanımızınhuzurunda söz veriyoruz! Bizİstanbul'umuzu asla ve aslakendi kaderine terk etmeyeceğiz.Bu söz, eser adamlarınınsözüdür! Bu söz, sağlamadamların sözüdür, bu sözMurat Kurum sözüdür! Bu sözliderimiz, Cumhurbaşkanımız,Recep Tayyip Erdoğan'ınsözüdür!Bugün İstanbul iş bilmezbir yönetimin elinde huzursuzve mutsuz! Verdikleri hiçbirsözü yerine getirmediler!Hiçbirini hatırlamadılarbile Bu millete yalan söyledilerBu millet kendini unutanlara,kaybolan yıllarının hesabınısandıkta soracak.