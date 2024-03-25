İstanbul’u CHP zulmünden kurtaracağız

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 650 bin vatandaşın katıldığı 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde konuştu:
Maşallah, meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. İstanbul'u bunların eline bırakmamak bu şehirde yaşayanlara vicdan borcumuzdur. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.
Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda kentin hali çöp, çamur çukurdu. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra yine çöp, çukur, çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu. Utanmadan 'Metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da eser ve hizmet siyasetini sürdürdü.
İstanbul 94 öncesi dönemine dönme emareleri gösteriyor. Emekleri olmayan işleri sahiplenme cinlikleri dışında geriye koca kayıp bir 5 yıl kalıyor. İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Zamanının yarısını tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçirirsen İstanbul'a zamanın kalmaz. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.Bu şehir 30 yıl geriye gitti.
BALYA BALYA PARALARLA İLGİLİ VİCDAN RAHATLATAN HİÇBİR ŞEY YOK
Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler.
Bir tarafta 'ben' diyenler var, diğer tarafta 'Sadece İstanbul' diyenler var. Bir tarafta depremi umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.
YRP'DEN KATILIM
Yeniden Refah Partisi'nden kuruluş inanç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istia eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı, Pamukçu'ya parti rozetini Erdoğan taktı.
BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ
21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak Büyük İstanbul Tüneli projemiz İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak Amacımız 1100 km'lik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir.
İSTANBUL-ANKARA ARASI SÜPER HIZLI TREN
Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze- Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Haliç Yat Limanı ve kompleksimizin ilk etabını önümüzdeki aylarda hizmete alıyoruz.
'HERŞEY YENİDEN İŞLEYECEK'
Hasan Karakuş
: Şişli'den geliyorum. Allah'ın izniyle İstanbul'da tarih yazacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeniden büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bozulan, duran her şey yeniden işleyecek.
Aysel Öztepe:
Kurum'dan umutluyuz. AK Parti belediyeciliği yeniden İstanbul'umuza hakim olacak.
Meryem Soylu:
Ameliyatlıyım. Sevdamız hasta yatağımızdan kalkıp bu meydanlara gelecek kadar acımızdan büyük.
'GÖBEK BÜYÜTENLER GİDECEK'
Musa Karslıoğlu:
Reis çağırdı biz de geldik. İstanbul muradına erecek. Reisin Saraçhane'den indirilmiş resmini 31 Mart akşamı yeniden yerine asacağız.
Halime Demir:
İstanbullular 5 yıl yiyip göbek büyütenleri değil kenti ayağa kaldıranlardan yana tavır alacak.
Ali Yaman:
Saatleri kurduk, geliyor Murat Kurum.' İstanbul 5 yıl kaybetti. Projelerle şehrimiz taçlanacak.
'ADAYIMIZ DA KARARIMIZ DA NET'
Cemal Başaran:
90 yaşındayım, buraya geldim. Mevcut İBB Başkanı İstanbul'umuza ihanet etti.
Nurbey Akçay:
Adayımız da kararımız da net. 5 yılımıza daha yazık olmaması için Murat Kurum diyoruz.
SEN İSTANBUL'U KADERİNE TERK EDERKEN BİZ DEPREM BÖLGESİNDE TEMEL ATIYORDUK
Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum:
Sen (Ekrem İmamoğlu),
İstanbul'u kara kışa teslim
edip büyükelçilerle yemek
yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde
80 bin yuvayı vatandaşlarımıza
teslim ediyorduk!
Sen, İBB bütçesi ile seçim
kampanyası yaparken; biz
Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında
afetzedelerimizin
elinden tutuyorduk. Sen,
kendi genel başkanını
devirmek için gizli
gizli toplantılar
yaparken; biz
İstanbul'da 365
milyar liralık
yatırım yapıyorduk!
Sen, cumhurbaşkanı
yardımcısı
adayı olup
İstanbul'u kaderine
terk ederken; biz deprem
bölgesinde 180 bin konutumuzun
temellerini atıyorduk!
İşte bugün tarihin, milletin
ve Cumhurbaşkanımızın
huzurunda söz veriyoruz! Biz
İstanbul'umuzu asla ve asla
kendi kaderine terk etmeyeceğiz.
Bu söz, eser adamlarının
sözüdür! Bu söz, sağlam
adamların sözüdür, bu söz
Murat Kurum sözüdür! Bu söz
liderimiz, Cumhurbaşkanımız,
Recep Tayyip Erdoğan'ın
sözüdür!
Bugün İstanbul iş bilmez
bir yönetimin elinde huzursuz
ve mutsuz! Verdikleri hiçbir
sözü yerine getirmediler!
Hiçbirini hatırlamadılar
bile Bu millete yalan söylediler
Bu millet kendini unutanlara,
kaybolan yıllarının hesabını
sandıkta soracak.