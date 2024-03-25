İstanbul’u ihya edeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Bağcılar'da gerçekleştirilen 'Tokat Hemşehri İftarı'na katıldı.CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren Kurum, 31 Mart'ta İstanbul'un kaderinin belirleneceğini vurguladı. Kurum, özetle şunları kaydetti:Yarı zamanlı belediyecilik anlayışı 31 Mart'ta hüsrana uğrayacak. İstanbullular 31 Mart'ta bu kaybolan yılların hesabını sandıkta bir bir soracak.1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da fetret dönemini bitireceğiz. 5 yıldır ihmal edilen, kaderine terk edilen İstanbul'umuzu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız.1 Nisan itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde olacağız. Dirayetimizle İstanbul'un yedi tepesinde olacağız, 964 mahallede gayretimizle çalışacağız. Gönüllere dokunup eserler bırakacağız. İstanbul'umuzu baştan aşağı yeniden ihya edeceğiz.Bunu da annelerimizle, babalarımızla, tüm İstanbullularımızla yapacağız. Türkiye'nin yeni yüzyılında İstanbul'un geleceğinin kararını vereceğiz. Bu karar geleceğimizi, çocuklarımızı ilgilendiriyor.