Maltepe’de AK Partililere saldırmışlardı 3’ü sabıkalı 3 tanesi de CHP üyesi çıkan 6 sardıran gözaltına alındı

Maltepe'de broşür dağıtan AK Partili 72 yaşındaki Ramazan Şahin ile S.T. ve E.T., kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi işe AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yaşananlara tepki gösterdi. Maltepe Emek Caddesi'nde parti broşürü dağıtan AK Partili 72 yaşındaki Ramazan Şahin ile birlikte S.T. ve E.T. adlı AK Parti üyesi 3 kişi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Başından darbe alan yaşlı Şahin, yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma yapan emniyet birimleri saldırıda AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan Ramazan Şahin ile T.S., E.T. isimli partililere saldıran kişilerin kimliğini belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalandı.

SALDIRGANLAR SABIKALI ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise; Y.S.(47)'nin kasten yaralama suçundan 2 adet, K.S.(49) isimli şüphelinin kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/ hakaret suçlarından 3 adet, B.U.(24) isimli şüphelinin Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

CHP'NİN AKTİF ÜYELERİ

Ayrıca saldırganlardan Y.S, B.U., E.D. ve Ö.İ.'nin CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nın aktif üye oldukları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.