Murat Kurum İBB yönetiminin 5 yılını özetledi: Polemik, algı oyunları, küçük hesaplar!

"BENİM DERDİM İSTANBUL"

31 Mart'ta biz yerel seçime gidiyoruz. Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama ayrılan bütçe depreme ayrılan bütçenin 2 katı harcanmış. İsrafı bitirdik yazılarını her yere asıyorlar buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar kayığa gittiklerinde Elazığ'ı Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyorduk. Şehirlerimi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık. Şehrimiz iki tarafı kıyas edecek. İstanbul huzura kavuşsun diyen, İstanbul'daki trafik sorunu çözülsün diyen, 7 gün 24 saat yine çalışacak bir Murat Kurum orada. Diğer tarafta da sürekli bahane üreten yönetim. Vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. Yeniden Refah partili seçmen CHP anlayışını en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya rahmetli Erbakan hocamızın rüyası değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor müze olmalıydı. Gümüş Moturu bilirsiniz siz orası Bayrampaşa'dayı oraya millet bahçesi yaptık. Hocamızın hayali vardı bu ülke motor üretsin, tank yapsın. Bu hayalleri gerçekleştiren irade var. Yeniden Refah Partili seçmen hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Kuran kurslarımıza giden çocuklarımızı ortaçağ zihniyeti olarak adlandıran zihniyet var karşıda. 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim, benim derdim İstanbul. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu.

Elazığ'da yapılan konutlarımız. Afetten sonra yapıldı teslim edildi. Gidin Elazığ'a sorun deyin ki 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz dedi yaptı mı yapmadı mı? Gidin Kastamonu'ya Rize'ye Bartın'a. Malatya Gökçe yeniden bir ilçe kurduk. İnsanımızın güven içerisinde yaşadığı ilçe oldu. Bu acılar bir daha yaşanmasın dedik, gittik hızlı bir şekilde yaptık. Antalya - Muğla yangınları tarihin en büyük yangınlarıydı. Ben köylerin hepsine gittim. Orayı da CHP yönetiyordu. Bir tane konut yapmadılar.