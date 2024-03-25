SON DAKİKA | Çocuklarla iftar programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koruma altındaki çocuklara iftar programında konuştu. Sosyal devlet vurgusu yapan Başkan Erdoğan, koruma altındaki çocukların 85 milyonun ortak evladı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz.