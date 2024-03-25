Türkiye’den barış girişimi: Ukrayna ve Rusya’daki esir kamplarını inceleyecek

KDK Başkanı Malkoç SABAH'a yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'yi ziyareti ve Erdoğan'ın Putin'le gerçekleştirdiği görüşmelerde barış havası oluştuğunu ve önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacağını umut ettiğini söyledi. Malkoç, "Cumhurbaşkanımız barış için ısrarını sürdürüyor. İlk olarak Ukrayna'da savaş bölgelerini inceleyeceğiz. Odesa'ya gideceğiz. Savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalmış, yerinden edilmiş ailelerle görüşeceğiz. Rusya'ya esir düşmüş olan Ukrayna askerlerinin aileleriyle bir araya geleceğiz. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ile görüşeceğiz" diye konuştu. Malkoç, Ukrayna'daki esir kamplarındaki Rus esirlerle de görüşeceklerini belirtirken, esir kamplarını insan hakları açısından değerlendireceklerini, yaşam ortamının uygunluğunu belirleyeceklerini kaydetti.

RUSYA'DA DA İNCELEME

Malkoç, benzer incelemeyi Rusya'daki esir kamplarında da gerçekleştireceklerini ifade ederek, konuya ilişkin Rus muhataplarıyla temas içinde olduklarını bildirdi.

RAPOR SUNULACAK

Malkoç, Ukrayna ve Rusya'daki incelemelerin sahipsiz kalan çocuklar ve esirlerin ailelerine kavuşmalarını içeren "insanlık koridoru" için önemli bir aşama olacağını kaydetti. İncelemelere ilişkin hazırlanan raporların her iki ülke yönetimi ile uluslararası örgütlere sunulacağını dile getiren Malkoç,

MESAFE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle iki ülkenin uzlaşması için son bir ayda önemli mesafe kaydedildiğine vurgu yapan Malkoç, "Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bu anlamda güzel gelişmeler olacağı kanaatindeyim. İnşallah tahıl koridoru yeniden açılır, ardından da kadınların, çocukların, esirlerin takası yoluna gidilir." dedi.

Malkoç, iki ülkenin de savaştan yorgun düştüğüne işaret ederek, "Türkçe'de güzel bir deyim vardır; insanlar önce kavga eder, sonra da etrafına bakarlar bizi barıştıracak kimse yok mu diye. İki yıllık savaştan sonra gelinen noktada Rusya ve Ukrayna'nın da 'bizi barıştıracak kimse yok mu?' diye etrafına baktığı kanaatindeyim. İki ülkede yoruldu ve kaynakları heba oldu. Cumhurbaşkanımızın son günlerdeki gayretinin arttığını görüyoruz." Değerlendirmesini yaptı.

BARIŞI İSTEMEYENLERİN İŞİ

Malkoç, iki ülke arasında uzlaşma umudunun doğduğu bir süreçte Rusya'da 143 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının barışı istemeyenlerin işi olduğunu söyledi. Geçmişte de barış zemininin bazı devletlerin savaşı körüklemesiyle bozulduğunu anımsatan Malkoç, "Ne zaman Rusya ve Ukrayna arasındaki barış havası oluşsa bir olay yaşanıyor ve umutlar başka bahara kalıyor. Bu terör olayı Rusya ve Ukrayna arasındaki uzlaşma sürecini sabote etmek isteyenlerin eseri. Öyle DEAŞ olayı deyip geçilecek değil, Son bir ayda barış için önemli mesafe kaydedilmişti. Bugün yarın başka güzel gelişmelerin olma ihtimali vardı. Zamanlaması sabote etmek için kasıtlı olmuş gibi" diye konuştu.

ÖNDER YILMAZ