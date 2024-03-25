Türkiye’den insanlık koridoru için yeni adım

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için barış diplomasisi yürüten Türkiye şimdi de her iki ülkedeki esir kamplarında inceleme yapacak. Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı ve Baş Ombudsman Şeref Malkoç başkanlığındaki heyet, ilk olarak bu hafta Ukrayna'daki esir kamplarını inceleyecek. Ardından benzer çalışma Rusya'da gerçekleştirilecek. Malkoç Rusya'daki terör saldırısı için de "Bu saldırı barışı istemeyenlerin işi. Ne zaman Rusya ve Ukrayna arasındaki barış havası oluşsa bir olay yaşanıyor. Bizim çalışmamız sahipsiz kalan çocuklar ve esirlerin ailelerine kavuşmalarını içeren "insanlık koridoru" için önemli bir aşama olacak" dedi.ANKARA