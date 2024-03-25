Yıldırım ve Nilüfer’e 800 kişilik kongre merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yoğun kültür- sanat faaliyetlerinin yapıldığı şehirde mega projelere imza fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Fiziki çalışmaların yanında sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştirilen birbirinden renkli ve zengin projelerle şehir insanının sosyal hayatında da dönüşümü gerçekleştirdik. Bursa, uzun senelerdir aralıksız devam eden, ulusal ve uluslararası festivalleriyle de ünlü bir şehir. Bursa Festivali, Altın Karagöz Halk Dansları Festivali gibi markalarımıza ilave olarak geçtiğimiz dönemde Gastronomi Festivali başta olmak üzere yeni değerlerle bu alanda önemli işlere imza attık. Yine önümüzdeki dönemde var olan festivallerimizi daha da zenginleştirerek, festival takvimimize özel temalarda çalışacağımız festivalleri ekleyeceğiz" diye konuştu.Düzenlenen programların gerçekleştirileceği mekanlara olan ihtiyacın da üst düzeye çıktığını dile getiren Başkan Aktaş, "Mega projenin ne anlama geldiğini anlamayan ve 20 yılda nitelikli bir etkinlik mekanı oluşturamayanlardan değiliz. Bu dönemde şehrimize iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Bunlardan ilkini şehrimizin doğusuna Yıldırım ilçemizde gerçekleştiriyoruz. 800 kişi kapasiteli, tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonu ile birlikte sergi alanları, be to be ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi şehrimizin kullanımına sunuyoruz. Bu alandaki ikinci önemli eseri de Nilüfer ilçesinde inşa ediyoruz. 20 senedir yapılamadı yok. Onu da biz yapacağız. Yine 800 kişilik ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak" dedi.Uzun senelerdir atıl vaziyette kalan Çelik Palas ek otel yapısını yıkarak şehir silüeti üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırdıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel Tesis, Bursa'ya hayat verecek. İnşaat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağımız projemizle 'Modern Sanat Müzesi, Akıllı Şehircilik İnovasyon Merkezi, Hayat Boyu Sağlık Merkezi, spor alanları, kütüphane, E-spor ve Dijital Gençlik Merkezi, kültür-sanat atölyeleri gibi çağdaş kullanımları panoramik Bursa manzarası eşliğinde halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.Kadınların sağlıklı bir yaşamın yanı sıra sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturacaklarını belirten Başkan Aktaş, "Bu doğrultuda 'Kadın Sağlıklı Yaşam Merkez'leri oluşturacağız. Bünyesinde futbol sahası, yüzme havuzu, salon sporları, tenis ve squash gibi branşları barındıran 'Batı Spor Kompleksi'yle, bölgenin önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız" diye konuştu.BURSA'DA off-road, enduro, drift, tuning, moto cross gibi motor sporlarına olan rağbetin her geçen gün arttığını gözlemlediklerini anlatan Başkan Aktaş, "Bu sporların düzenli, güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 'Motospor Kompleksi'ni de şehrimize bu dönemde kazandıracağız. Sahillerimizi su sporlarıyla da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Şampiyon sporcular yetiştirmek üzere 'Mudanya Su Sporları Merkezi'ni de şehrimize kazandıracağız" dedi.