Zeydan Karalar’ın bölücü sözlerine tepki

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir skandala daha imza attı. Seçim çalışmaları sırasında Cumhur İttifakı adayı ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'u kast eden Karalar, "Derler ki 'sizin kardeşinizim.' Taş Medrese'de yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" dedi. Bu sözlerinin hemen ardından "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulunan Karalar, Arap kökenli olan MHP'li Topuz'u kast ederek bu çirkin ifadeleri kullandı. Topuz'un ülkücü kimliği üzerinden Karalar'ın yaptığı bu skandal açıklama, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.