594 bin personel seçim güvenliğini sağlayacak

İçişleri Bakanlığı, 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden 81 il Valiliklerine 'Seçim Tedbirlerine' ilişkin bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiler ve tüm kolluk kuvvetlerle hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya; "Seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personel görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerine ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA/İKU'lar, göreve hazır vaziyette bulunacak.