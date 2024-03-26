Altınok: Mansur Yavaş’ın zerre şerefi onuru varsa istifa eder

"YAVAŞ'A ON GÖMLEK FAZLA GELDİ BAŞKENT"

Seçimin son haftasına girilmesiyle beraber sahadaki durumunda sorulması üzerine Altınok, "Ankara'ya diyor ki 'benden bir şey bekleme'. 'Sana hiçbir şey yapmayacağım' diyen bir belediye başkanı ve adayı var. 'Yol yapsam trafik sıkışır' diyen bir büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Bu talihsizlik. Burası başkent. Sayın Yavaş'a on gömlek fazla geldi başkentimiz. Ankara sağduyuya sahip olacak. Eser ve hizmet belediyeciliği Ankara'da galip gelecek. Yavaş'la bir beş yılda Ankara felakettir. Yani Ankara kazanacak veya Ankara çok şey kaybedecek." diye konuştu.

BELÇİKA'DAKİ TÜRKLERE TERÖRİSTLERİN SALDIRISI

Altınok, Belçika'da terör örgütü PKK destekçilerinin Türk vatandaşlarına yönelik yaptığı saldırılara ilişkin, "Belçika'daki Ülkü Ocaklarına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ülkü Ocakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasıdır. Türk milletine, vatanına, milletine, devletine, diline, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmiştir. Dolayısıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " ifadelerini kullandı.