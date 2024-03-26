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Giriş Tarihi: 26.3.2024 08:51 Son Güncelleme: 26.3.2024 09:38

Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ’nün mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma, Maliye Bakanlığında görevli 4 personelin örgütsel haberleşme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında soruları çaldıkları belirlenen 2 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanmasında sorumlu mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Maliye Bakanlığında vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı olan şüphelilerin örgüt sorumluları tarafından operasyonel hat kullanarak oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe,ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı meslek mensuplarına arandıkları belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
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