Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanmasında sorumlu mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Maliye Bakanlığında vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı olan şüphelilerin örgüt sorumluları tarafından operasyonel hat kullanarak oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe,ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı meslek mensuplarına arandıkları belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.