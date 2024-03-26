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Giriş Tarihi: 26.3.2024 22:30

Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı: "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
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