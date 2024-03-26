‘Başkandan talimat aldım, götürdüm’

CHP'deki kirli para trafiğiyle ilgili yürütülen soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, CHP'li Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ve İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, dün adliyede savcılığa ifade verdi.Serkan Çebi, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan'ın kendisine para teslim ederek ofise götürdüğünü söyledi. Çebi, "İçerisinde yaklaşık 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim ettiğimi hatırlamıyorum. Verdiğim paraları masanın üstünde saydılar. Verdiğim paralar karşısında bana herhangi bir makbuz veya belge vermediler. Paraları götürdüğümden babamın haberi yoktur. Bu konuyu kendisiyle paylaşmamıştım. Paraların nasıl, nereden temin edildiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur" dedi.CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül de teslim ettiği paralardan sonra kendisine herhangi bir makbuz verilmediğine dikkat çekti. Morsünbül, Başkan Ali Kılıç'ın kendisini arayarak, laptop çantasında bir miktar para teslim ettiğini belirterek, "Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Benim parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Paraların nasıl temin edildiğini bilmiyorum. Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur" dedi. Soruşturma kapsamında "tanık" işadamı Hasan Şenyurt'la aralarında geçen konuşma kaydında, "6 ay Kültür A.Ş.'den çakarlı arabayla para taşıdık" dediği iddia edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ise ses kaydının rızası dışında alındığını belirtti. Yıldırım, "Böyle bir ses kaydı varsa ve alınmışsa rızam dışında alınmıştır" dedi.