Haberler Gündem Haberleri Evli çift kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 26.3.2024 14:40

Evli çift kaza kurbanı oldu

İzmir’in Buca ilçesinde işçi emeklisi Mehmet Pala (64) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Meheddin B.’nin (54) kullandığı araca çarptı. Kazada Mehmet Pala ile eşi Sevgi Pala (62) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evli çift kaza kurbanı oldu

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Pala, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yöne geçip, Meheddin B.'nin (54) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile Mehmet Pala'nın eşi Sevgi Pala, Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Mehmet Pala ile eşi Sevgi Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi de ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evli çift kaza kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA