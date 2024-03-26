Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ‘yaşam’ hizmeti

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için hastane bünyesinde Ağustos 2023 tarihinde açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hizmetlerine devam ediyor. Mevcut durumda 600 hastanın takibi yapılıyor. Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Koca, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bakanlığımıza bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulan birimlerdir.TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki nüfusun yüzde 10'unu yaşlı bireyler oluşturmaktadır. 2020- 2050 yılları arasında yaşlı nüfus sayısı 3 katına çıkarak 80 yaş ve üstü bireylerin oranında ise 1.53 kat artış olması öngörülmektedir. 80 yaş ve üzeri bireylerimizin sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacıyla değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekiplerimizle takipli hastalarımızı ziyaret ederek Yaşlılar Haftalarını kutladık" diye konuştu.