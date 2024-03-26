Genç girişimcilere 100 bin lira destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, Türkiye'nin geleceği olan gençler için bu dönem birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitimden sosyal hayata, spordan sanata kadar birçok alanda gençlerin hayatına dokunduklarını belirten Başkan Aktaş, yeni dönemde de gençleri merkeze alan projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, "Gençlerimizin girişimci olmasına, inovatif fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak istiyoruz. Hem kendileri, hem şehrimiz, hem de ülkemiz için gençlerin değer üretmesini arzuluyoruz. Bu amaçla genç ve kadın girişimcilerimize onaylanmış projeleriyle kuracakları yeni iş için 100 bin TL hibe desteği sağlayacağız" dedi.Her sene iş arayanlarla işverenleri 'İnsan Kaynakları ve İstihdam Günleri'nde bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Geçtiğimiz senelerde Türkiye'deki en geniş istihdam projesi olan Bursa Kariyer ve İstihdam Ofisi'ni (BİKO) hayata geçirdik. Yeni dönemde de vatandaşlarımızı iş imkânlarıyla buluştururken, nitelikli iş gücü arayışındaki işverenlerimizle işbirliği halinde gençlerimize iş garantili staj imkânı sunacağız. Ulusal staj programları da geliştiriyoruz" diye konuştu. Bursa'da okuyan öğrenciler kadar Bursa'da ikamet edip başka şehirlerde okuyan öğrenciler için de yeni projeler geliştirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize, ailelerinin yanından okullarının bulunduğu şehirlere ulaşabilmeleri için senede 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz. Mesela Bursa'dan Erzurum'a okumaya giden gencimizin bir gidiş ve bir dönüş bileti bizden olacak" dedi. Aktaş 16 bin öğrenciye ve başarılı sporculara da burs vereceklerini söyledi. İHA