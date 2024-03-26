İstanbul’un kaynaklarını ikballeri için çarçur ettiler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen Rumeli Balkan İftar Sofrası'na katıldı. Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un şehremini olmak için yola çıktıklarını, İstanbul'a hizmetkar olmak için yollarda olduklarını kaydetti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimin 5 yılda hiçbir şey yapmadığı gibi, kendi projelerini eleştirdiğinin altını çizen Kurum şunları söyledi:Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kaderine terk etmeyeceğiz, milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları, hatırlamadıkları sözlere benzemez. Bu söz Murat Kurum sözüdür, bu söz Recep Tayyip Erdoğan sözüdür.Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, ihmalkarlığın elinde huzursuz ve mutsuz oldu, beceriksizliğe mahkum edildi. 'Bu şehri depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Kendi partilerini dizayn etmek için balya balya paralarla İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, 'Yetimin hakkıdır.' demeden kendi ikballeri için dağıttılar. Yetmedi, 'İsrafı bitirdik.' dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşehrilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı-çalışan kadın ayrımcılığı yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Siz hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Sandık milletin mahkemesidir, sandık günü hesap günüdür. 31 Mart'ta sandık gelecek, sandıkta hep beraber hesap kesilecek.Murat Kurum, Osmanlı'nın bir çınar gibi büyüdüğü Balkanlar'ın her zaman ana vatan olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Balkanlar'ın, Rumeli'nin, Trakya'nın, Boşnakların, Arnavutların, Kosovalıların, Pomakların kaderini bir, beraber görüyoruz. O yüzden acınız acımız, kederiniz kederimiz, kaderiniz kaderimizdir. Merhum Aliya da vefatından önce Cumhurbaşkanımıza, 'Bu topraklar Evlad-ı Fatihan'dır, bu yüzden bu topraklar size emanet' demiştir. Evet, bu topraklar Türkiye'ye emanettir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Onun için İstanbul Üsküp'tür, İstanbul Saraybosna'dır, İstanbul Gümülcine'dir, İskeçe'dir. İstanbul, tüm Balkanlar'ın özetidir."Murat Kurum, önceki gece özel bir televizyon kanalında katıldığı programda da soruları yanıtladı. 16 milyonun oyuna talip olduğunu belirten Kurum şöyle konuştu: "Vatandaşımız kıyas yapacak. Seçmen sandığa gittiğinde iki tarafı kıyas edecek. Bir tarafta bahaneden başka şey üretmeyip sosyal medya belediyeciliği yapanlarla, diğer tarafta 81 ile hizmet eden biz. Onlar CHP'yi dizayn etmeye çalışırken biz temel atıyorduk. Bunlar alın teriyle oldu. Vatandaşımız geleceğini oylayacak. YRP'li seçmen CHP belediyesini en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar başka belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya, Erbakan hocamızın hayali değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf Yunanistan'a gidip müze olmalıydı diyor. YRP'li seçmen kılık kıyafetle ilgili özgürlüğü yaşıyor, Kuran kurslarımıza giden çocukları ortaçağ zihniyeti diye adlandıran bir irade var karşıda. İradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir."