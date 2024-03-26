Haberler Gündem Haberleri Karalar’dan ülkücülere ‘Taş Medrese’ hakareti
Giriş Tarihi: 26.3.2024

Karalar’dan ülkücülere ‘Taş Medrese’ hakareti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Karalar’dan ülkücülere ‘Taş Medrese’ hakareti
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Karataş Belediye Başkanı ve adayı Necip Topuz'u kast ederek "Derler ki sizin kardeşinizim. Taş Medrese'de yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" dedi.



Karalar, skandal sözlerinin hemen ardından ise "Yayını kesin bunu yayınlamayın" ifadelerini kullandı. 'Taş Medreseli' 12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanlarınlar için kullanılan bir tabir. Karalar'ın sözlerine MHP Adana İl Başkanı Yusf Kanlı ve vatandaşlar "Kini ve kötülüğüyle insanları bölme derdinde" diyerek tepki gösterdi.
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Karalar’dan ülkücülere ‘Taş Medrese’ hakareti
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