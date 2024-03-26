Kırkpınar’dan çok önemli iki vaat daha: Emeklilere 10 bin TL ve deprem afet bölgesi sözü

Cumhur ittifakı Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'dan emekli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kırkpınar, emeklilere belediye olarak destek vereceklerini belirterek, "Bu seçim bir emekli seçimi değil. Madem şehr-i emin olmaya talip olduk, emeklilerimiz için taşın altına elimizi koyacağız. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Tüm emeklilerimize 10 bin TL sosyal destek yardımı vereceğiz. Aralarında da bir ayrım yapmayacağız. Bayraklımızda ikamet eden tüm büyüklerimize destek olacağız." dedi.

DEPREM AFET BÖLGESİ SÖZÜ

Kırkpınar, Bayraklı'nın Deprem Afet Bölgesi olarak ilan edilmesi için elinden geleni yapacağının sözünü vererek şunları söyledi: "30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem Bayraklımızda yıkıma yol açtı. Canlarımızı kaybettik. Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi ve Adalet Mahallerimiz depremi gerçekten yoğun hissetti. Deprem Afet Bölgesi için girişimlerimize şimdiden başladık ve sonuç alacağımıza inanıyorum. Böylece birçok problem çok daha hızlı çözülecek.

Kentsel dönüşümü de hızlandırmış olacağız. Biz buna yerinde dönüşüm diyoruz. Herkesin kendi mahallesinde hatırası var. Hiç kimseyi mahallesinden etmeden yerinde dönüşüm gerçekleştireceğiz.

Bunu yaparken de gönül rızası olacak. Bunun olmadığı yerde biz de olmayacağız. Vatandaşın olurunu alacağız. Hiçbir hak kaybı olmadan yerinde dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Emsal artışını getireceğiz.

Burada vatandaşımız ek ödeme yapmak zorunda kalmasın istiyoruz. Depreme dayanıklı binalar yapılacak. Yeni inşaatlarda deprem yaşam odalarını zorunlu hale getireceğiz."