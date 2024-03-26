Narkoçelik-8 operasyonunda çatışma: 5 şüpheli yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul Bağcılar ve Esenyurt İlçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Arnavutköy İlçesindeki bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu 1'i yaralı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet telefon, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLARI SUÇ DOSYALARI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden yaralı olarak ele geçirilen E.E.'nin çok sayıda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, kasten adam yaralama ve hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden F.A.'nın görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde kullanma, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Diğer bir şüpheli Y.D.'nin ise; Uyuşturucu madde imalatı, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan V.K.'nın, uyuşturucu madde imalatı, çok sayıda kasten yaralama, hırsızlık, yağma, meskun mahalde ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, gece vakti yağma, meskun mahalde ateş etme, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah kullanımı suçlarından ise aranması bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ç.K.'nın ise; kasten öldürme, çok sayıda uyuşturucu madde imalatı, kasten yaralama suçlarından suç kaydı bulunduğu, ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

"ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.