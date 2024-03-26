Turgut Altınok’tan Ankaralılara yeni müjde: Ücretsiz olacak...

Turgut Altınok, "Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri de dahil olacak, ücretler esnafımıza belediyemiz tarafından ödenecek. Hem vatandaşımız hem esnafımız kazanacak…" ifadesine yer verdi.

Altınok ayrıca bugün şu projelerini de sosyal medya hesabından yineledi:

"Ankara üretecek, Ankara kazanacak. Doğal ve uygun ürünler vatandaşla buluşacak."