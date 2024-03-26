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Giriş Tarihi: 26.3.2024 19:03

Turgut Altınok'tan Ankaralılara yeni müjde: Ücretsiz olacak...

31 Mart Yerel seçimleri Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da Başkentlilere müjdelerini sıralamaya devam ediyor. Turgut Altınok, emeklilere, üniversite öğrencilerine ve engelli yakınlarına ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Turgut Altınok’tan Ankaralılara yeni müjde: Ücretsiz olacak...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok sosyal medya hesabından Başkentlilere yeni bir müjdesini daha duyurdu. Turgut Altınok, emeklilere, üniversite öğrencilerine, engelli yakınlarına ulaşımın ücretsiz olacağını vurguladı.

Turgut Altınok, "Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri de dahil olacak, ücretler esnafımıza belediyemiz tarafından ödenecek. Hem vatandaşımız hem esnafımız kazanacak…" ifadesine yer verdi.

Altınok ayrıca bugün şu projelerini de sosyal medya hesabından yineledi:

"Ankara üretecek, Ankara kazanacak. Doğal ve uygun ürünler vatandaşla buluşacak."

  • Başkent Üretme Çiftlikleri
  • Çiftçilerimize Yılda 500 lt Mazot
  • Köylerde Ücretsiz Su Aboneliği
  • Köylerde Suyun m3'ü 50 Kuruş
  • 2-5 Ton Tohum Desteği
  • Gübre, Yem, Fide Desteği

"Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan kardeşlerime sesleniyorum"

  • Maaşlarınızın düşmesine sebep olan katsayı sorununu çözeceğiz.
  • SDS'leri tam yatıracağız.
  • Hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız.

Gönlünüz ferah olsun. Hep birlikte bu şehri daha da güzelleştirecek, huzur içinde çalışacağız.

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Turgut Altınok'tan Ankaralılara yeni müjde: Ücretsiz olacak...
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