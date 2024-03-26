Turgut Altınok’tan Ankaralılara yeni müjde: Ücretsiz olacak...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok sosyal medya hesabından Başkentlilere yeni bir müjdesini daha duyurdu. Turgut Altınok, emeklilere, üniversite öğrencilerine, engelli yakınlarına ulaşımın ücretsiz olacağını vurguladı.
Turgut Altınok, "Dolmuş ve Özel Halk Otobüsleri de dahil olacak, ücretler esnafımıza belediyemiz tarafından ödenecek. Hem vatandaşımız hem esnafımız kazanacak…" ifadesine yer verdi.
Altınok ayrıca bugün şu projelerini de sosyal medya hesabından yineledi:
"Ankara üretecek, Ankara kazanacak. Doğal ve uygun ürünler vatandaşla buluşacak."